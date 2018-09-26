فرنسا تبحث عن مفقوديها في الجزائر !

ادعت وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية، جنفياف داريوسيك، أن هناك 1500 مفقود فرنسي في ثورة نوفمبر المجيدة، بالإضافة إلى 500 جندي لم يتم العثور عليهم، معبرة عن رغبتها في تقدم المفاوضات في الملف المتعلق بالمفقودين مع السلطات الجزائرية.

وعبرت داريوسيك اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة “رويترز” للأنباء نقلتها صحيفة ” لوفيغارو” الفرنسية، عن رغبتها في زيارة الجزائر مطلع العام المقبل للتباحث مع السلطات الجزائرية حول الملفات المتعلقة بالذاكرة.

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن بلادها تسعى للوصول إلى الحقيقة ضمن مساعي البلدين لـلمصالحة مع الذاكرة. مشيرة أنه رغم الاختلاف في بعض المسائل لكن نحن قادرين عن البحث على سبل التوافق في ملف المفقودين.

وفي حديثها عن ملف الحركى الذي يثير الكثير من الجدل داخل الجزائر قالت ذات المتحدثة إن الدولة الفرنسية تملك الكثير من الصبر من أجل أعادتهم للجزائر و هو الملف الذي يتكفل به وزير الخارجية الفرنسي.