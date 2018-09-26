حمس تدعو لمعاقبة وزير الخارجية بسبب “الفرنسية”

دعت حركة مجتمع السلم، لتطبيق إجراءات عقابية ضد وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، لاستعماله اللغة الأجنبية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبر بيان للحركة، تلقت سبق برس نسخة منه، أن خطوة مساهل فيها تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور، متهما أصحاب القرار بعدم الصدق في وطنيتهم بالحديث المتكرر عنها.

من جهة أخرى، ذكر بيان الحركة الذي أعقب اجتماع المكتب التنفيذي أن الانتخابات الرئاسية يكتنفها حالة من الغموض تدل على السيطرة و فقدان الرؤية لدى منظومة الحكم، واستمرار التجاذب على السلطة في الأروقة المظلمة.

وفي الشأن الداخلي، ثمن الحزب الذي يقوده عبد الرزاق مقري، ما أسماه التواصل الجيد للمرحلة الأولى في عملية تجديد الهيكلة في البلديات على مستوى 48 ولاية في جو ديمقراطي، والذي سيعقبه الدخول في المرحلة الثانية في شهر أكتوبر الداخل بتشكيل المجالس الشورية الولائية المنتخبة، وانتخاب رؤساء المكاتب الولائية الجدد الذين سيعرضون التشكيلة الجديدة للمكاتب الولائية للتزكية في مجالس الشورى.