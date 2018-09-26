وكالة سياحية تبيع تأشيرات وهمية نحو أوروبا بـ70 مليونا!

وقعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق صاحب وكالة للسياحة والأسفار، الكائن مقرها بولاية بوسعادة، بعد احتياله على مواطنين وبيعهم تأشيرات مزورة للسفر بغرض العلاج أو السياحة في دول أوروبية، وإغرائهم بضمان الحجز الفندقي وباقي الإجراءات الأخرى بأسعار مغرية، استعملها كحيلة لتجريدهم من المال.واستنادا لجلسة محاكمة المتهم، فقد انطلقت التحريات في الملف بعد ضبط شخص يدعى “ن،محمد” على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وبحيازته تأشيرة سفر مزورة نحو إسبانيا وأثناء إخضاعه للتحقيق، كشف أنه تحصل عليها عن طريق رعية إفريقي يدعى “يوسوفو” كان وسيطا بينه وبين المتهم الثاني دون أن يذكر سعر ومبلغ الصفقة، وبعد توسيع رقعة التحري توصلت مصالح الأمن للمتهم “ن،س”، وتعلق الأمر بصاحب وكالة للسياحة والأسفار، وتم توقيفه بناء على تصريحات المدعو “ن،محمد”، إضافة إلى اكتشاف وجود ضحايا وقعوا في شباكه وإيداعهم لشكاوى أمام مصالح الأمن.بالمقابل، أسفرت مداهمة وكالة المعني بمدينة بوسعادة، بعد تمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية، على حجز عدة جوازات سفر تخص زبائن وكالته، وتبيّن أيضا من خلال التحقيق الابتدائي الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية أن المتهم مسبوق في قضايا تخص النصب والاحتيال والتزوير، إلى جانب صدور أحكام قضائية ضده عن محكمة بوسعادة.

واستغلالا للوقائع، أحيل المتهم للمحاكمة، أين مثلت ضحيتان تعانيان من أمراض مستعصية، كانتا ترغبان في السفر إلى إسبانيا وفرنسا بغرض العلاج، إذ صرحت الضحية الأولى أن المتهم طلب منها منحه مبلغ 70 مليون سنتيم مقابل إتمام كافة إجراءات السفر والتأشيرة التي لم تتحصل عليها رغم مرور سنة عن ذلك، ونفس الأمر وقع للضحية الثانية التي سلبها هي الأخرى 25 مليون سنتيم، كما أدانت أمس ذات الهيئة القضائية المتهم الثاني “ن،محمد” بشهرين حبسًا نافذا لاستعماله التزوير.