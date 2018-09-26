مواجهات بين المقصيين والأمن بسبب قائمة السكنات بعين وسارة بالجلفة !

تسبب تعليق القائمة السكنية الجديدة بعين وسارة بولاية الجلفة في إحتجاجات عارمة وصلت الى غلق الشوارع المحاذية لمقر الدائرة وإشعال العجلات المطاطية، الأمر الذي إستدعى تحرك المصالح الأمنية والتي دخلت في مواجهات مع المقصيين وصلت الى حدود إستعمال القنابل المسيلة للدموع ردا على إستعمال المحتجين للحجارة والذين طالبوا بإدراجهم ضمن المستفيدين، طاعنين في عديد الأسماء.

وذكر العديد من الغاضبين في إتصال لهم بـ " البلاد "، بأن القائمة المعلن عنها والتي تضم 667 مستفيد تضمنت ميسورين ومن لهم سكنات خاصة، مشيرين إلى أن شروط الإستفادة لاتتوفر في العديد من الأسماء، ودخلت مصالح الأمن في مفاوضات من أجل فتح الطريق وفك الإحتجاج، إلا أن الوضع تطور إلى مواجهات مفتوحة، حيث إستعمل المحتجين الحجارة، فيما رد رجال الأمن بالقنابل المسيلة للدموع .

في مقابل ذلك، ذكرت بعض الأصداء بأن قائمة السكن المعلن عنها في ثاني أكبر بلدية وإن تضمنت أسماء ميسورة حسب المحتجين، إلا أن هناك أسماء " زوالية " ومعدومين ظهرت في القائمة، وهو الأمر الذي إستحسنه الكثيرين، خاصة وأن هناك أسماء عدة تعيش وضعا سكنيا مزريا تبوأت القائمة بعد إنتظار لعقود من الزمن، مع العلم بأن عدد الطلبات على مستوى بلدية عين وسارة وصل إلى أكثر من 17 ألف طلب في مقابل توزيع حصص ضئيلة لم تغط عدد الطلبات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إحتجاج المقصيين مع كل توزيع مثلما حصل مع القائمة المحددة بـ 667 مستفيد فقط.