بالفيديو..هذه روضة أطفال في الدنماركـ ،، أنموذج جميل و رائع

هي الاولى من نوعها في العالم ,روضة ليست كباقي الروضات,لا وجود للاقسام و لا الكراسي ولا شيئ من لوازم الدراسة,تقع هذه الروضة في الدنمارك حيث تستمد لوازما من الطبيعة ,في مكان صغير من الغابة يعتمد الاطفال على انفسهم في الاكتشاف بين تسلق الاشجار وقطعها و التزحلق.. حيث يقوم المعلمون يتعليمهم الحروف على الواح الخشب التي ساهمو في صنعها مما يزيد فيهم روح المسؤولية رغم استخدامهم للسكين الخاص بالخشب و المنشار الا ان هذا ما يزيل عنهم الخوف و يزيد ثقتهم بنفسهم.فلا يمانع اولياء التلاميذ بكل الاعمال التي يقومون بها لثقتهم الكبيرة بهذه الروضة فهي تعتبر مثالية ووسيلة رائعة لتحرير الطفل من الضغوطات و الهروب من الروتين.