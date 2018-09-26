مديرية التجارة: الشروع في إزالة 39 سوقا فوضويا بالعاصمة

لاتزال المصالح الولائية بالجزائر العاصمة في محاربة يومية للأسواق الفوضوية التي عادت إلى الإنتشار في الأسابيع الماضية.

وأفاد كريم قش، مدير التجارة لولاية الجزائر، أنه في إطار المعاينة الميدانية التي يقوم بها أعوان الرقابة عبر جل بلديات العاصمة.

أن ظاهرة التجارة الفوضوية عادت بقوة في الأسابيع السابقة، وتم إحصاء شامل للبؤر والنقاط السوداء التي تضر بصحة المواطن.

مشيرا إلى أنه تم إحصاء 39 موقعا فوضويا تمارس فيه التجارة وينشط فيه 2778 تاجر.

مؤكدا أن هذه الأسواق تمس بالفضاء العام واحتلال الساحات العمومية والأرصفة، الأمر الذي أدى إلى إزالتها بالتنسيق مع مصالح الأمن.

وأضاف قش كريم أنه تم إعداد برنامج هو حيز التنفيذ، أين تمت إزالة 5 أسواق والعملية متواصلة إلى غاية الإنتهاء منها.