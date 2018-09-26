ولد عباس: “اللي يفوت الخط الأحمر في البرلمان ليس منا ونصبنا لجنة لدراسة أي طارئ”

كشف اليوم الأربعاء، الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، أنه عين لجنة بالمجلس لدراسة أي طارئ قد يحدث.

وقال ولد عباس في تصريحات صحفية، اليوم عقب اجتماع نواب الكتلة البرلمانية، أن هذه اللجنة تم تنصيبها من أجل مراقبة أي خطأ، وكل من يخرج عن الولاء للرئيس.

وأضاف، أنه خلال الإجتماع لم يتم التطرق إلى سحب الثقة من أي شخص، من الكتلة البرلمانية، قائلا: “اللي يفوت الخط الأحمر في البرلمان مش منا”

وتابع الأمين العام لـ “الأفلان”، مؤكدا أنه لا يتدخل في صلاحيات رئيس المجلس، وأنه يتدخل في صلاحيات المجلس فقط.