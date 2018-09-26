نور الدين مليكشي عضو بالجمعية الفيزيائية الأمريكية

انتخب البروفسور الجزائري نور الدين مليكشي مختص في الفيزياء الذرية بالوكالة الفضائية "ناسا" عضوا بالجمعية الفيزيائية الأمريكية المكلفة بترقية العلوم الفيزيائية في العالم.

و يأتي هذا التكريم لتتويج إنجازات و مساهمات الباحث الجزائري في مجال الفيزياء لاسيما أعماله من أجل تطوير تقنية جديدة للتحليل بالليزر تسمح بالكشف عن السرطان.

و تتمثل مهام الجمعية الفيزيائية الأمريكية التي أنشئت سنة 1899 في ترقية العلوم الفيزيائية عبر العالم.

و تعد الجمعية الفيزيائية الأمريكية ثاني أكبر منظمة علمية في مجال الفيزياء في الولايات المتحدة تقوم بإصدار أكثر من عشر مجالات و جرائد علمية منها "فيزيكل ريفيو" و "فيزيكل ريفيو ليتر".

و للتذكير تلقى البروفسور مليكشي عدة جوائز منها تعيينه سنة 2012 "سفير المريخ" بصفته عضوا بفريق المختبر العملي لاستكشاف المريخ الذي يسير أكبر مشروع لاستكشاف كوكب المريخ الذي تشرف عليه وكالة "ناسا" إضافة إلى تعيينه عضوا بجمعية البصريات الأمريكية سنة 2017.

و كرس الباحث الجزائري خلال مشواره العملي بالولايات المتحدة جهوده لخدمة بلده الأصلي الجزائر.

كما كان مليكشي أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة الجزائرية الأمريكية للثقافة و التربية و العلوم و التكنولوجيا.