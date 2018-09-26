بالفيديو....طفل فيتنامي يجهل لغته ويبرع في الإنجليزية

رغم أنه نشأ في بيئة فيتنامية خالصة، إلا أن الطفل "لي نغوين باو ترونغ" الملقب بـ "بين" 5 سنوات، لا يجيد لغته الأم ويبرع في التحدث بالإنجليزية بطلاقةو ولد بين في قرية دونغ فان، في مقاطعة ها تينه في فيتنام، ونطق أول مرة بالانجليزية، بدل لغته الأم الفيتنامية، وتقول والدة الطفل، إن أول كلمة نطق بها ابنها بالإنجليزية كانت "11" بعدما قرأها في التقويم المعلق على الجدار، وأضافت: لم يقف عند هذا الحد، فعندما عرضت عليه التقويم عد من واحد إلى ثلاثين بإنجليزية صحيحة، فقررت تنمية هذه المقدرة لديه واشتريت له وسائل تعليمية بالإنجليزية"، وأشارت الأم إلى أن طفلها أحس القراءة والكتابة بالإنجليزية في الخامسة، وبدأت بعد ذلك تعلمه اللغة الفيتنامية ليتواصل مع محيطه.