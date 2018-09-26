“أوريدو” تكرم 13 صحفيًا فائزًا في مسابقة “ميديا ستار”

كرم متعامل الهاتف النقال “أوريدو” سهرة الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 بالمركز الدولي للمؤتمرات-عبد اللطيف رحال نادي الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، 13 صحفيًا في حفل تسليم الجوائز للفائزين في الطبعة 12 لـ”نجمة الاعلام”.

وجرى الحفل بحضور شخصيات رسمية وممثلين عن هيئات عمومية شريكة والمدير العام لـ “أوريدو” عبد اللطيف حمد دفع الله، والعديد من الضيوف وشخصيات من قطاع الاعلام والاتصال.

وأثنت لجنة التحكيم للمسابقة في طبعة 2018 والمتكونة من صحفيين وخبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بنوعية الأعمال الصحفية التي قدمها المشاركون حيث تم اختيار 13 فائزًا منن أصل 106 مشارك في الفئات الخمسة.

وافتك الصحفي بجريدة الخبر مصطفى بسطامي، الجائزة الأولى عن فئة الصحافة المكتوبة في حين عادت الجائزة الثانية لفيصل شيباني من جريدة الفجر والجائزة الثالثة لزهرة كفان من la nouvelle république.

أما في فئة الإنتاج التلفزيوني، عادت الجائزة الأولى لعمر بودي من قناة “الشروق نيوز” والجائزة الثانية كانت من نصيب جمال الدين بوشة من “قناة النهار تي في” والجائزة الثالثة لوسام بن حيمود الصحفية بقناة نيوميديا.

وعن فئة الإنتاج الإذاعي عادت الجائزة الأولى إلى عبد الرزاق دنداني- إذاعة برج بوعريرج، وياسمين بن حمادي الصحفية بالإذاعة الوطنية (القناة الأولى) في حين كانت الجائزة الثالثة من نصيب مالك حمادي إذاعة الصومام بجاية.

وتحصل وليد بورزاح، عن وكالة الأنباء الجزائرية، على الجائزة الأولى في فئة الإعلام الإلكتروني، ونادية سليماني عن “الشروق أونلاين” والجائزة الثالثة تحصلت عليها فاطمة الزهراء طبة الصحفية بالشعب. كوم، فيما عادت جائزة فئة الرسوم الصحافية إلى حمزة جوزي، عن le rédacteur .

وفي كلمته، قال المدير العام لمتعامل الهاتف النقال “أوريدو” عبد اللطيف حمد دفع الله، إن مسابقة “نجمة الإعلام” التي تكافئ المواهب الصحفية الجزائرية منذ عام 2017، تمثل فرصة لـ”أوريدو” لإبراز المشهد الإعلامي الجزائري والإمكانات الواعدة للصحافة الجزائرية التي أصبحت مثالا للاحترافية والالتزام.

ومنذ عام 2007 تنظم “أوريدو” مسابقة “نجمة الإعلام” التي تكافئ الأعمال الصحفية المتميزة إيمانا منها بالدور الكبير الذي تلعبه الصحافة والإعلام في تطور ورقي الشعب الجزائري.

وخلال الحفل، تم تكريم المرحوم الدكتور إبراهيم براهيمي الإعلامي والمدافع عن حربة التعبير ومؤسس المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام وكذا الناشط والمنتج الإذاعي في القناة الثالثة المرحوم يزيد آيت حمادوش عرفانا بإرادته وإلتزامه المتواصل في ترقية الثقافة والشاب.