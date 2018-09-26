العاصمة الجزائر.. "المدينة المحروسة" أو "جزيرة النورس" تعرف على أسمائها وأبرز معالمها التاريخية

اطلقت عدة اسماء على الجزائر العاصمة على مر الزمن كجزيرة النورس كما لقبها الرومان و الجزيرة المحروسة بابوابها الخمسة ,فاذا كانت الجزائر البيضاء فتحت ذراعيها لتتجاوز مساحتها تلك المداخل بما يكفي لاحتضان ما يفوق خمسة ملايين شخص الا ان للاماكن ذاكرة لا توصد ابوابها ولا تصدا.

تعود تسمية الباب الاول بباب دزيرة نظرا لالتقاء ثلاث جزر صغيرة .والباب الثاني الملقب بباب البحر الخاص بالصيادين حيث كانو يدقون اجراسه كلما عادو بصيد وفير و الروايات اكبر شاهد على ذلك لما تحملة من تفاصيل و ذكريات لتلك الابواب الخمس و المدينة باكملها.