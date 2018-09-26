ملف عودة الحركى الى الجزائر مطلع 2019



وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية جنفياف داريوسيك قالت انها ستحل بالجزائر في تلك الفترة لبحث قضية عودة الحركى و المفقودين

ستعاود فرنسا الضغط على الجزائر بخصوص ملف عودة الحركى حيث قالت وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية جنفياف داريوسيك، انها ستزور الجزائر مطلع العام المقبل للتباحث مع السلطات الجزائرية هذا الملف الى جانب ملف المفقودين الفرنسيين اثناء حرب التحرير الوطنية.

و اضافت الوزيرة في حديث لها مع وكالة رويترز " أتطلع لذهاب إلى الجزائر في أوائل عام 2019 ومعالجة هذه المسألة بالذات".

و أكدت داريوسيك أنها ستتطرق الى ملف الحركى خلال زيارتها و قالت ان 'البلدين يحتاجان إلى الوقت لمعالجة مسألة عودتهم الى الجزائر " و هي الفكرة التي تعد الجزائر رافضة لها.

و في ملف المفقودين قالت المتحدثة انها ستعمل على" ان تتقدم الأمور بخصوص - 1500 مدني و 500 جندي فرنسي- "فقدوا خلال الحرب التحريرية و تحمل فرنسا جبهة التحرير الوطني المسؤولية عن ذلك وواصل الوزيرة الفرنسية القول "يجب أن نكون صبورين ومقنعين في نفس الوقت حتى نصل الى تسوية في هذا الموضوع " .