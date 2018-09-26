حمس تنتقد مساهل

انتقدت حركة مجمع السلم استعمال وزير الخارجية عبد القادر مساهل للغة أجنبية خلال خطابه بقمة مانديلا على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بيان للحزب اليوم الأربعاء بعد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني اعتبرت حمس "أن استعمال وزير الخارجية للغة الأجنبية في خطابه على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تفريط في السيادة الوطنية وانتهاك للدستور، وأن عدم اتخاذ إجراءات سيادية تجاه هذه الحادثة دليل على عدم صدق أصحاب القرار في حديثهم المتكرر عن الوطنية".

من جهة أخرى أكدت الحركة أن "سياسة انتظار ارتفاع أسعار البترول للتبشير بسلامة الاقتصاد الوطني دليل على الفشل وأهلية تسيير البلد، علما أن أزمة المحروقات في الجزائر لا تتعلق بالأسعار فقط بل بتراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة".

كما اعتبر البيان أن "استمرار حالة الغموض بشأن الانتخابات الرئاسية دليل على فقدان الرؤية لدى منظومة الحكم، واستمرار التجاذب للسيطرة على السلطة في الأروقة المظلمة بعيدا عن المصلحة الوطنية التي بات السلوك الديمقراطي والشفافية في إدارة الشأن العام هو وحده ما يضمن الأمان والتطور والاستقرار لهذا البلد".