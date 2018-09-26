بوشارب: بوحجة تجاوز كل الخطوط الحمراء

أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان معاد بوشارب، أن السعيد بوحجة رفض تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.كما أضاف بوشارب على هامش الاجتماع المغلق بين الأفلان والمجلس الشعبي الوطني أن السعيد بوحجة تجاوز كل الخطوط الحمراء.

من جهته قرّر ولد عباس إبقاء الاجتماع مفتوح لمواجهة أي طارئ.

للإشارة،فإن الاجتماع ناقش قضية رئيس مجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة،الذي رفض العدول عن قرار إقالة الأمين العام للبرلمان بشير سليمان.