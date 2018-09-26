هكذا أنقذت الجزائر ”الأوبك ”من الزوال

أكد مدير الدراسات بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، فرانسيس بيرين، الثلاثاء، أنه تم الإعلان عن نهاية منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ”بشكل متسرع”، مؤكدا أن المنظمة تمكنت منذ اجتماع الجزائر سنة 2016 من استرجاع وحدتها. وفي حديث لوكالة الانباء الجزائرية، اعتبر الخبير أن ”العديد من الملاحظين تسرعوا في الإعلان عن نهاية الأوبك”، مذكرا بأن المنظمة الموجودة منذ 1960 تمكنت في ظرف 58 سنة من تجاوز أزمات كثيرة”. وأوضح أن فترة 2014- 2016 كانت من دون شك ”صعبة للغاية”، إلا أن المنظمة ”تمكنت منذ اجتماع الجزائر في سبتمبر 2016 من استرجاع وحدتها الداخلية واتخاذ قرارات فيما يخص خفض الانتاج والدخول في شراكة مع عشر دول خارج الأوبك”. وأضاف أن ”النتائج كانت مذهلة عقب المصادقة على هذه الاستراتيجية في نهاية 2016” مسجلا أن المنظمة تواجه بعض ”التحديات الهامة”.

وأوضح في هذا الشأن يقول ”تواجه الأوبك بعض التحديات الهامة بسبب الولايات المتحدة والمتمثلة أساسا في ضغوط قوية تمارسها إدارة ترامب وكذا إعادة فرض عقوبات على إيران مثيرة غضب طهران ومتسببة في تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران إضافة إلى الإنتاج النفطي الأمريكي الكبير” مؤكدا أن المنظمة ”لا تزال تعتبر حقا طرفا هاما”. ومع ذلك، أكد المسؤول نفسه أنه ”يجب بذل المزيد من الجهود” و«التحلي بالوحدة” حتى تفرض المنظمة نفسها على المديين المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أنه ”لا شيء محسوم نهائيا في هذا المجال”. ولدى تطرقه إلى الاجتماع الذي انعقد بالجزائر يوم الاحد المنصرم للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ”اوبك” وشركاءها من الدول المنتجة خارج أوبك، اعتبر فرانسيس بيران أن الدول المجتمعة ”أدت عملها”. وأوضح المسؤول ”كان يتوجب دراسة تطور السوق العالمي للمحروقات الذي يتسم حاليا بالتوازن فالأمر لا يتعلق باتخاذ قرارات لأنه ليس من صلاحيات هذه اللجنة الوزارية المشتركة”. وقال إن احدى العوامل ”الهامة” المسجلة في الجزائر تجسدت من خلال تصريحات وزير الطاقة السعودي الذي كان ”جد حذر”، مستبعدا زيادة الانتاج في المستقبل القريب. كما اكد أن ”هذه التصريحات التي أدلى بها أهم بلد منتج في منظمة أوبك وأول مصدر عالمي للنفط الخام واكبر حليف للولايات المتحدة ستكون لها حاليا وكذا في المستقبل أثرا متزايدا”.