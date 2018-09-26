نواب الأفلان يجتمعون بولد عباس لسحب الثقة من بوحجة

يعرف المقر الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني الأحرار الستة بحيدرة ، صباح اليوم الأربعاء، توافدا كبيرا لنواب الحزب، من أجل النظر في سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة .

وسيجتمع نواب الحزب بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، للنظر والفصل في هذه القضية التي تشغل الوسط الحزبي منذ أيام.

وأبدى نواب الكتلة البرلمانية رفضهم القاطع لقرار رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بإقالة الأمين العام لذات المجلس بشير سليماني.

من جهته تمسك بوحجة بقرار إبعاد سليماني من أمانة المجلس الشعبي الوطني، معتبرا ردة فعل نواب الكتلة البرلمانية للحزب تدخلا في صلاحياته كرئيس للمجلس.