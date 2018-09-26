تركيا قد تدخل في حرب مع السعودية والإمارات !

تتوعد أنقرة منذ مدة بتوسيع منطقة خاضعة للنفوذ التركي في سوريا، خاصة بعدما أقدمت على ضم مناطق خاضعة لميليشيات كردية إليها.

وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تنوي زيادة عدد المناطق الآمنة في سوريا في أقرب وقت.

ولفتت صحيفة روسية إلى إمكانية أن تدخل تركيا في مواجهة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حال أقدمت على توسيع منطقة النفوذ التركي بضم مناطق خاضعة لميليشيات كردية إليها.

وقالت صحيفة "نيزفيسيمايا غازيتا" إن المملكة السعودية ودولة الإمارات أبدتا مؤخرا الاستعداد لتوطيد مواقعهما في شمال الشرق السوري.

وذكرت الصحيفة أن السعودية كشفت قبل شهر أنها خصصت حوالي 100 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في الشمال السوري عبر إعادة إعمار البنى التحتية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وفي الخريف الماضي قام وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان بزيارة إلى مدينة الرقة السورية بعد تحريرها من الإرهابيين.