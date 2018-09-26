سمعة أنظمة الدفاع الجوي الروسية على المحك!

قال المدير السابق للمخابرات العسكرية الصهيونية، إنه إذا جرى تشغيل منظومة الدفاع الجوي "إس-300" فإنها ستكون هدفا لطائراتنا، وسيتم ضربها".

وأضاف في تغريدة على صفحته في "تويتر" "إذا كان من المقرر أن يشغل الروس أنظمة إس-300 فهذا ليس جديدا، هم يشغلون إس-400 الأكثر تقدما في سوريا منذ أكثر من عامين ولم يفتحوا النار على طائراتنا.

أما إذا تم تشغيل البطاريات من قبل السوريين انفسهم، فإن قواتنا الجوية سوف تعرف كيف تضربها وسوف تتضرر سمعة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وكان وزير الدفاع الصهيوني قد وعد بتدمير أس-300 بسهولة وبساطة، فمن المهم جداً بالنسبة لوزارة الدفاع الروسية معرفة خطر أحدث المقاتلات من طراز F-35 و”القنابل الذكية” Spice-250 الحقيقي على منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا.

وسلمت الولايات المتحدة للكيان الصهيوني 9 طائرات F-35I وستضاف إليها 6 طائرات أخرى هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن قائد المخابرات صاحب التصريح شارك في السابع من شهر جوان عام 1981 في العملية، التي سماها الاحتلال "أوبرا" والتي تم خلالها قصف المفاعل النووي العراقي.