غزال يقود “ليستر سيتي” لتجاوز “الوولفز” في كأس الرابطة

تمكن الجزائري “رشيد غزال” من قيادة فريقه “ليستر ستي” من تجاوز نادي “وولفرهامبتون” لحساب الدور الثالث من منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.وكان اللاعب الجزائري قد شارك طوال أطوار المباراة والتي انتهت بضربات الترجيح، أين سجل الجزائري ركلة الجزاء الخاصة به بطريقة رائعة.

كما قدم “غزال” مردودا جيدا في هذه المباراة وكان وراء جل الكرات الخطيرة، وهو ما يؤكد أنه يتواجد في لياقة كبيرة.