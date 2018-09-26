“الإمبراطور” يستنجد بـ “فيغولي” !!

يبدو أن الأمور تسير في صالح النجم الجزائري “سفيان فيغولي”، خاصة بعد الخسارة القاسية لفريقه “غلطة سراي” في الجولة الماضية في الدوري المحلي.وبات “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” تحت ضغط شديد، خاصة من طرف الجماهير التي تريد أداء أفضل من اللاعبين.

وسيستنجد “الإمبراطور” بالنجم الجزائري “سوسو” من أجل امتصاص غضب الجماهير التي كانت قد طالبته بإقحامه في التشكيلة الأساسية في المباراة الماضية.

كما أن جل مشجعي “غلطة سراي” وعبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي يريدون رؤية “فيغولي” في التشكيلة الأساسية لما يتمتع به من إمكانيات والروح القتالية التي يمتاز بها.