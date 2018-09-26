التكوين المهني: تمديد فترة التسجيلات

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أمس الثلاثاء، عن تمديد فترة التسجيلات بكافة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر التراب الوطني إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن هذا الإجراء يهدف إلى "تمكين جميع الشباب وطالبي التكوين من الالتحاق بمؤسسات ومراكز التكوين، وإتمام إجراءات التسجيل و يمنح فرصة لكل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط للاستفادة من تكوين بمراكز التكوين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لاكتساب مهارات مهنية، والحصول على شهادة تسمح لهم بالاندماج في عالم الشغل".

كما تمت الإشارة إلى أن هذه الشهادة تتيح لكل الطلبة أيضا الفرصة "للحصول على تأهيل مهني، وتسهل لهم عملية المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا".

وتعزز قطاع التكوين و التعليم المهنيين خلال الدخول التكويني الذي شرع فيه يوم 23 سبتمبر الحالي بـ 40 مؤسسة جديدة ليقدر عدد مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين العمومية العاملة لهذه الدورة بـ 1295 مؤسسة، حسب أرقام الوزارة.