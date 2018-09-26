مساهل: الجزائر ستلتزم بحل سياسي عادل ومقبول بين المغرب والبوليزاريو

أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، محادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر.وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أمس الثلاثاء، أن اللقاء جرى على هامش أشغال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطلع كوهلر رفقة وزير الخرجية مساهل على جهوده ومختلف نشاطاته لتسهيل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع.

المغرب وجبهة البوليزاريو.

وأشار وزير الشؤون الخارجية وفق البيان إلى التزام الجزائر من أجل حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين.

من أجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا أن هذا الحل لا يستطيع أن يكون سوى ثمرة مفاوضات مباشرة بدون شروط.

وبنية صافية بين طرفي النزاع “المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو”، حيث جدّد الوزير دعم الجزائر لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.