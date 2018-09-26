بالفيديو: السلطات المحلية بوجدة المغربية تريد هدم منزل بوتفليقة

في مدينة وجدة المغربية، يتواجد منزل قديم لعائلة بوتفليقة، حيث يهدد السقوط جدرانه المتبقية، بعد أن بقي مهجورا، وبحسب ما نقل موقع ميدل إيست آي، فإن السلطات المحلية بوجدة اتصلت بالقنصلية الجزائرية في المغرب من أجل هدم المنزل.

وبحسب نفس المصدر فإن هذا المنزل هو الذي ولد فيه الرئيس بوتفليقة، ويتواجد في المدينة القديمة في وجدة، على بعد حوالي عشرين كيلومتراً من الحدود بين البلدين.