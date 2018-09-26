مساهل: الجزائر ستدعم جهود الأمم المتحدة لتطبيق السلم والمصالحة في مالي

أجرى عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية مباحثات مع قائد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي محمت صلاح أناديف.وحسبما أعلنه بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء، على هامش أشغال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تطرق إلى الوضع في مالي سيما التطورات الأخيرة لمسار السلام وتنفيذ إتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن إتفاق

الجزائر.

واطلًع أناديف مساهل على آخر التطورات في مالي سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو على وجه الخصوص تنفيذ إتفاق السلام.

واوضح البيان أن أناديف أشاد بالتزام الجزائر المتواصل من أجل السلام والإستقرار في مالي، بمرافقة الأطراف المالية.

على طريق الحوار والمصالحة لتسريع مسار السلام في هذا البلد.

من جهته أعرب مساهل عن إرتياحه للمجهودات المشجعة في مالي، مجددا أهمية مواصلة الأطراف المالية تطبيق إتفاق السلم والمصالحة.

كما جدد دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة ووقوفها إلى جانب الأطراف المالية في إطار رئاستها للجنة متابعة تنفيذ إتفاق السلام.