الجزائريون بإمكانهم زيارة جنوب افريقيا بدون تأشيرة قريبا

لن يكون الجزائريون في حاجة إلى التأشيرة لزيارة جنوب إفريقيا، هذا ما تم الاعلان عنه اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر، من قبل وزارة السياحة الجنوب افريقية، والتي قالت انه “المفاوضات في نهايتها”، بح

وقالت الوزارة الجنوب افريقية في بيان لها نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “تجري حاليا مفاوضات لوضع اللمسات الاخيرة لإعفاء دول من التأشيرة مثل الجزائر ومصر والسعودية وغيرها.” .

وإجمالاً ، فإن ما يقارب العشرين بلداً معنيا بهذه الإجراءات، منها الجزائر وتونس والمغرب وقطر والجمهورية الصحراوية وفلسطين وكوبا.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء في سياق تهدف فيه جنوب إفريقيا إلى جذب المزيد من السواح، حيث يشتكي المتعاملون السياحيين في جنوب افريقيا من إجراءات التأشيرة الصارمة التي يفرضها قانون صدر في عام 2015. وتأمل حكومة جنوب أفريقيا أن تؤدي السياحة إلى خفض البطالة في البلاد ، التي يتجاوز معدل 27 بالمئة.سب ما أورده الموقع .visa-algerie.com.