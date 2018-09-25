البحرية المغربية تطلق النار على زورق “حراقة” وتقتل امرأة

أطلقت البحرية الملكية المغربية النار، اليوم الثلاثاء، على زورق يقل مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط بعد أن رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة، بحسب السلطات المحلية.

وأفادت السلطات، وفقا لما نقلت وكالة فرانس برس، أن البحرية “اضطرت” لإطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني “رفض الامتثال” بينما كان في “المياه المغربية” قبالة مضيق فنيدق (شمال).

وأكد ممثل للسلطات المحلية إصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها. مضيفا أن “المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين”. ولم يصب قائد الزورق الإسباني واعتقل حسب المصدر نفسه. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

ومنذ مطلع عام 2018 وصل إلى إسبانيا أكثر من 38 ألف مهاجر غير شرعي بحرا وبرا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. وقد أعلنت السلطات المغربية أنها أحبطت 54 ألف محاولة تسلل إلى الاتحاد الأوروبي منذ شهر جانفي.