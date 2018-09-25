ريال مدريد يستهدف ضم نبيل فقير

يستهدف نادي ريال مدريد ضم الفرنسي نبيل فقير، نجم ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه خلال الموسم الماضي.

وشارك فقير مع ليون في 40 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 23 هدفا وساهم في إحراز 8 أهداف، كما لعب 5 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، سجل فيها 3 وصنع 2.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ريال مدريد يراقب تطور نبيل فقير مع ليون، استعدادا للتقدم بعرض رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اللاعب الفرنسي على رأس اهتمامات ناديي ليفربول وتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن ليون رفض الاستغناء عن خدماته، مفضلا الاحتفاظ به لموسم جديد.

يُذكر أن نبيل فقير كان أحد عناصر المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، وشارك كبديل في جميع المباريات التي خاضها “الديوك” بالبطولة، باستثناء مباراة بلجيكا في الدور قبل النهائي.