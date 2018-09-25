الطريق السيار: تذبذب لحركة السير بمقطع يلل

تنهي الجزائرية للطرق السيارة الى علم كافة مستعملي الطريق السيار عن تذبذب لحركة السير بمقطع يلل بولاية غليزان غدا الاربعاء 26 سبتمبر 2018 بدءا من الساعة التاسعة ( 9 سا 0) الى منتصف النهار (12 سا 00) بسبب عبور قافلة شحن استثنائية للطريق السيار تنقل تجهيزات صناعية كهربائية على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 907 pk عبر الطريق الوطني رقم 23 .

وذكر بيان لوزارة الاشغال العمومية والنقل اليوم الثلاثاء ان عبور القافلة القادمة من ميناء ارزيو والمتوجهة نحو حاسي الرمل للطريق السيار اجراء احترازي لتفادي الاضرار بالمنشات الفنية العلوية للطريق الوطني رقم 23 بسبب الحمولة خارج الحجم للقافلة.

وجاء في البيان انه سيتم عبور قافلة الشحن المؤلفة من 04 شاحنات ذات مقطورة للطريق السيار بشكل متقطع مع وجود فترات غلق محدودة يسمح بتواصل حركة السير وتخفيف للازعاج الذي سينتج عن هذه العملية.

واضافت الوزارة في بيانها ان الجزائرية للطرق السيارة ستجند فرق دورياتها للطريق السيار ومصالحها التقنية مدعومة من طرف شريكها الدرك الوطني لضمان سلامة وامن مستعملي الطريق السيار مع تواجد نظام خاص للاشارات لذات الغرض.

وتعتذر الجزائرية للطرق السيارة لدى مستعملي الطريق السيار على الازعاج الناتج عن هذه العملية كما تدعوهم الى الحيطة والحذر بالخصوص فيما يخص تقليل السرعة عند الاقتراب من منطقة العبور وفق ما جاء في البيان.