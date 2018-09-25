الحكم الجزائري غربال يدير لقاء السودان – السنغال

يدير الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، لقاء السودان – السنغال، المقرر يوم الثلاثاء 16 أكتوبر (19.30 سا)، بالخرطوم، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، من المجموعة “أ”، حسب ما أعلنته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، ويساعد الحكم الرئيسي مواطناه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني.

وفي ختام الجولة الثانية، يتصدر السنغال المجموعة “أ” برصيد أربع نقاط، بمعية مدغشقر، وتحتل غينيا الاستوائية الصف الثالث بمجموع 3 نقاط، بينما يتذيل السودان المجموعة صفر نقطة.