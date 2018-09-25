ثلاثي تحكيم ناميبي لإدارة إياب البنين – الجزائر

يدير ثلاثي تحكيم ناميبي بقيادة جاكسو بافاسا، مباراة البنين – الجزائر، المبرمجة ليوم الثلاثاء 16 أكتوبر على الساعة 16.00، بملعب الصداقة في مدينة كوتونو، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس افريقيا للأمم 2019 – المجموعة الرابعة، حسب ما أعلنته الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، ويساعد الحكم الرئيس جاكسون بافاسا، مواطناه ماتوس كانياغا ودفيد توهولوبو شانيكا.

وللتذكير، يدير مباراة الذهاب ليوم الجمعة 12 اكتوبر على الساعة 20.45، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ثلاثي تحكيم من غينيا أحمد توري، بمساعدة مواطناه ابو بكر دومبيا وسيديكي سيديبي، فيما عيّن عصمان جاكوب كمار، حكما رابعا بالإضافة الى محافظ اللقاء السوداني مامون بيشارا نصير.

وكلفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المصري عصام الدين عبد الفتاح عبد الحميد كمراقب للحكام. وتلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء 16 اكتوبر على الساعة 15.30 بكوتونو.

وتحسبا لهذا الموعد الهام سيدخل الفريق الوطني بقيادة المدرب جمال بلماضي في تربص ابتداء من 8 اكتوبر بالمركز الفني للفاف بسيدي موسى.

ويتقاسم المنتخبان الجزائري والبنيني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط عقب الجولة الثانية من التصفيات التي جرت يومي 8 و9 سبتمبر الفارط. وكان المنتخب الوطني قد عاد بتعادل من بانجول امام غامبيا (1-1) وحقق منتخب البنين التعادل امام الطوغو (0-0) في لومي. وسيتأهل الاول والثاني عن المجموعة لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2019.