دراكسلر يورّط بن سبعيني قبل لقاء البنين

وضع الألماني جوليان دراكسلر، نجم باريس سان جيرمان، الجزائري رامي بن سبعيني مدافع ملعب رين في ورطة كبيرة مع جماهير منتخب بلاده، وذلك عندما خلق له صعوبات بالجملة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، لحساب الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي.

وفشل مدافع “الخضر” في مهمّة إيقاف المهاجم الألماني، حيث كان السبب الرئيس في تلقي فريقه 3 أهداف في موقعة “روازون بارك”، وهو ما جعل موقع “فوت ميركاتو” يمنحه أسوأ تقييم (4 من 10) خلال المباراة.

وأحيا هذا الظهور الضعيف لبن سبعيني انتقادات الجماهير الجزائريّة له، والتي لم تغفر له حتى اليوم الهفوة الفادحة التي ارتكبها في موقعة “بانجول” أمام منتخب غامبيا، والتي مكّنت الأخير من تعديل النتيجة خلال مواجهة المنتخبين المندرجة لحساب التصفيات المؤهّلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وشهد مردود بن سبعيني تراجعا لافتا في الفترة الأخيرة، وذلك مقارنة بالمستويات التي قدّمها في الموسم الماضي، والتي جعلته مطلوبا في ألمانيا وإسبانيا.

ويستبعد أن يواصل اللاعب الظهور في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة أمام البنين، حيث تتجه النية لدى المدرب جمال بلماضي لإعادة عيسى ماندي لمركز محور الدفاع، على أن يتكفل يوسف عطال بمهمّة الظهير الأيمن.