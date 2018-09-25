تقنية ذكية تسرع من إجراءات السفر

كشفت شركة "دلتا إيرلاينز" الأميركية، عن عزمها اعتماد تقنية متطورة لتسريع إجراءات السفر بالنسبة للمسافرين، والتي من الممكن أن تغني عن جوازات السفر وتذاكر الطيران.

وتعتزم الناقلة الجوية، تبني تقنية التعرف على وجوه المسافرين، وذلك كبديل عن جوازات السفر وتذاكر الطيران، مما يقلل زمن صعود الركاب إلى الطائرات. وستطبق تقنية تحديد الهوية "البيومترية" في مرحلتها الأولى بـ15 أكتوبر، على منافذ تسجيل الوصول وتسليم الحقائب ونقاط التفتيش الأمنية للرحلات الدولية، بالمبنى F بمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وبحسب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، فإنه سيجري توسيع استخدام التقنية في حال نجاح التجربة الأولية، بتقليص زمن الصعود إلى الطائرة. وستكون الخدمة في البداية اختيارية، حيث سيمسح المسافرون بيانات جوازاتهم خلال أول مرحلة لتسجيل الصعود، لتقوم الكاميرات المنتشرة في المطار بمسح وجوههم، وإعطائهم الضوء الأخضر للانتقال إلى النقطة التالية. وطبقا لشركة الطيران، فإن التقنية الجديدة ستخفض من زمن إجراءات الصعود إلى الطائرة بمعدل 9 دقائق.