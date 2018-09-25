زوخ يوبخ "مير" القبة

وجه والي العاصمة، عبد القادر زوخ، قبل يومين، سيلا من التوبيخات إلى رئيس بلدية القبة، بسبب انعدام النظافة على مستوى أحد الأحياء الذي كان محل تفقد وزيارة من طرف الوالي والوفد المرافق له، أمام الكاميرات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، موازاة مع دعوات وزارة البيئة إلى حملات تنقية الأحياء من أطنان القمامة المكدسة على مستواها، قائلا: “هل أعجبك هذا؟ هل تعجبك هذه الوضعية؟”، وما كان على “المير” إلا أن رد عليه بـ”لا”، ليشير الوالي إلى ضرورة أخذ التوبيخ والملاحظة بعين الاعتبار وتنظيف محيط الحي، حيث استحسن البعض هذه الحركة من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، آملين في أن تشمل الزيارات كافة البلديات، لإجبار السلطات البلدية الـ57 بالعاصمة على التنظيف الدوري وعدم ترك أطنان القمامة تشوه الوجه الجمالي للأحياء.