سعر السيارة المركبة لا يجب ان يتجاوز المستوردة

دعا وزير الصناعة والمناجم وسف يوسفي اليوم الثلاثاء بباتنة الصناعيين العاملين في مجال تركيب السيارات عبر الوطن "الشروع في إنشاء وتشجيع المؤسسات التي تصنع لواحق السيارات".

و قال الوزير في ندوة صحفية عقدها في ختام زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية دامت يومين "طلبت من الصناعيين في مجال تركيب السيارات أن يباشروا مع رجال أعمال في إنشاء ؤسسات لتركيب لواحق السيارات وتشجيع المؤسسات التي تصنع هذه اللواحق". و أضاف يوسفي بأن المهم الآن هو صناعة مكونات السيارات، موضحا بأن هذه المرحلة هي الثانية بعد التركيب على أن تكون المرحلة الثالثة صناعة السيارات بـ"المعنى الصحيح".

وفي رده عن سؤال حول تسقيف أسعار السيارات، أجاب الوزير: "تكلمت عدة مرات في هذا الشأن و يلزم على الصناعيين العاملين في مجال تركيب السيارات احترام دفتر الشروط الموجود والذين وقعوا عليه بحيث أن سعر السيارة المركبة التي تخرج من المصنع لا ينبغي أن يتجاوز سعر السيارة التي كنا نستوردها من قبل". وأضاف: "ينبغي على هؤلاء أن يرفعوا تدريجيا من معدل الإدماج الوطني وكلما ارتفع هذا المعدل و زاد الإنتاج فإن الأسعار يجب أن تنخفض تدريجيا" .

و فيما يخص مشروع مصنع "بيجو" رد الوزير بأنه "سيتجسد بوهران ،كل ما في الأمر أنه تم تحويل مكان المشروع من موقع إلى آخر لكن دلئما بنفس الولاية" .وكان وزير الصناعة والمناجم قد تفقد في اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى باتنة المنطقة الصناعية الجديدة بعين ياقوت و وقف على مدى تقدم أشغال التهيئة بها ثم زار مصنع توربينات الغاز الجاري إنجازه ضمن اتفاقية شراكة بين مجمع سونلغاز و جنيرال إلكتريك الأمريكية ليتحول بعدها إلى بلدية المعذر لمعاينة منطقة النشاطات بها.