موهبة جزائرية في طريقها نحو السطوع في سماء "الليغا"

يُتوقع أن يعرف الدوري الإسباني هذا الموسم، بروز موهبة جزائرية جديدة مع نادي ريال سوسيداد...

ويتعلق الأمر بـ نعيس جواهرة البالغ 18 عاما والذي يحمل الجنسية الفرنسية، حيث انتقل هذا الموسم إلى صفوف الفريق الرديف لـ ريال سوسيداد، غير أنه سرعان ما خطف أنظار الطاقم الفني للفريق الأول، بعدما سجل هدفين في مباريات الفريق الرديف، وقرر المدرب آسيير غاريتانو استدعاء اللاعب الفرانكو جزائري إلى قائمة النادي تحسبا لمواجهة رايو فاييكانو سهرة الثلاثاء، إذ تواجد جواهرة مع مجموعة الفريق الباسكي التي تضم 19 لاعبا وتقرر أن يحمل القميص رقم 31.