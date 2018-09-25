هذا ما سيناقشه بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد

يترأس يوم غد الأربعاء، رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة مشروع قانون المالية 2019.

ومن بين أهم النقاط التي سيناقشها مجلس الوزراء غدا هو مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، كان قد أكد مطلع شهر سبتمبر أن مشروع قانون المالية 2019 لا يتضمن إجراءات حول زيادة الرسوم و الضرائب ، وأن السياسة الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ستتواصل.

كما يتضمن مشروع تسوية الميزانية 2016 شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016، ومدى التطبيق الفعلي للقروض في نفس السنة وذلك مقارنة بتوقعات قانون المالية 2016.

من جهة أخرى كان قانون المالية 2016 يتوقع نفقات شاملة تقدر بـ 7.984,1 مليار دج تتشكل من 4.807.3 مليار دج كنفقات للتسيير و3.176.8 مليار دج نفقات خاصة بالتجهيز. أما المداخيل المالية فقد بلغت 4.953 مليار دج في سنة 2016، كما قدر عجز الرصيد الشامل للخزينة في سنة 2016 بـ2.452 مليار دج.