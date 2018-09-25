ترامب يهاجم دول أوبك : “لن نتسامح مع الأسعار المرتفعة”

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر، منظمة أوبك بأنها “تنهب” باقي دول العالم، ودعاها إلى الكف عن رفع أسعار النفط.

و طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الدول الأعضاء في منظمة أوبك وقف رفع أسعار النفط، ودفع المزيد من أجل الدفاع عن نفسها.

وقال ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقلته فرانس برس: “نحن نحمي الكثير من تلك الدول مقابل لا شيء، وهي تستفيد منا وتحدد لنا أسعارا مرتفعة للنفط، وهذا ليس جيدا”، مستهدفا بشكل مباشر حلفائه من دول الخليج.

وتابع ترامب قائلا: “نريد منهم أن يكفوا عن زيادة الأسعار ونريد أن يبدأوا بتخفيض الأسعار، وعليهم أن يساهموا بقسط ملموس في الحماية العسكرية من الآن”، مؤكدا: “نحن لن نتسامح مع الأسعار المرتفعة”.

كما حذر ترامب السلطات الألمانية من وقوع البلاد في التبعية التامة لروسيا في مجال موارد الطاقة، ما لم تغير نهجها.

وقال : “ستقع ألمانيا في التبعية التامة لروسيا إذا لم تغيّر نهجها بصورة عاجلة”، وأضف وتابع قائلا إن “الاعتماد على مورّد أجنبي واحد فقط (لموارد الطاقة) من شأنه أن يقع ضحية الابتزاز والترهيب.. وهذا هو سبب ترحيبنا بدول أوروبية، تدعو إلى أنبوب البلطيق، ومن بينها بولندا كي تستطيع الدول المعنية تغطية حاجاتها من الطاقة”.