ربراب يعالج مياه الغاز الصخري

كشف يسعد ربراب المدير العام لمجموعة "سيفيتال " في حوار مع " البلاد نت " - نشر بتاريخ 2018-09-18 – ان شركته بصدد إجراء مفاوضات مع عملاق النفط الأمريكي « Schlumberger » لإنشاء مشروع مشترك لمعالجة مياه آبار البترول و الغاز الصخري الذي يتم إستخراجه في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تكسير " الصخرة الام في باطن الأرض" بإستخدام قوة ضغط المياه او مايعرف بالتكسير الهيدروليكي .وفي هذا الصدد ، يشرح ربراب أنه بفضل تكنولوجيا معالجة المياه الجديدة التي إبتكرتها شركته عبر الآلة " " UPW1.0التي كشف عنها مؤخرا , ستقوم سيفيتال بتصنيع محطات معالجة المياه لشلمبرجير لتركيبها في حفارات مشغلي النفط الصخري والغاز الصخري.و قال ربراب ان المحطات التي سيتم إنجازها في المواقع النفطية الأمريكية " ستقوم يتنقية المياه و إعادة بيعها مجددا لشركات التي تقوم بالحفر- عبر تقنية التكسير الهيدروليكي- "ووصف ربراب هذا المشروع بأنه صفقة رابحة ذلك انه يسمح بتقاسم ارباح مع الأمريكيين و الإبقاء على ملكية محطات المعالجة لسيفيتال "و يشار ان محطات المياه التي تعرضها سيفيتال مزودة بتقنيات فائقة لتنقية المياه الصناعية و مياه البحر والتي ابتكرها مركز “EvCon” الذي يقع في ألمانيا و الذي يعد واحدا من أربعة مراكز للبحث والتطوير تابعة لشركة سيفيتال.

و تريد سيفيتال الذهاب بعيدا في تسويق منتجها الذي تقول انه يملك قدرات فائقة في تحلية مياه البحر وكشف مالك سيفيتال ان شركته تخطط للذهاب إلى المملكة العربية السعودية لتثبيت خمس محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 500 الف مكعب في اليوم. هنالك حيث تلقى كذالك طلبات من أجل إنشاء محطة لتلبية إحتياجات فندق مطل على البحر الاحمر بقدرة تحلية للمياه تفوق 5 الاف متر مكعب يوميا

اما على المستوى المحلي فتدرس "سيفيتال" إمكانية إنشاء محطة تحلية لمياه البحر في بجاية بقدرة 25 الف مترمكعب في اليوم.

و يقول ربراب "إن الأغشية التي تمثل قلب محطات تحلية المياه ستصنع في الجزائر مضيفا أن هذه الأغشية ستباع في مشاريع مشتركة بسعر يفوق بـ 300٪ تكاليف الإنتاج و هو ما يسمح بهامش ربح يفوق الـ 97 بالمئة تمثل موارد جديدة للاقتصاد الوطني من العملة الصعبة "