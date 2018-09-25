إقبــال واسع على جناح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في صالون التكوين ومهن المستقبل

عرف جناح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إقبالا معتبرا للزوار وخصوصا فئة الشباب، خلال اليوم الثاني من صالون التكوين ومهن المستقبل، مع العلم بأن الصندوق مول على مستوى العاصمة لوحدها، أزيد من 8500 مشروع، منذ نشأته في 2004 إلى غاية اليوم.

وفي هذا الصدد قالت ممثلة صندوق التأمين عن البطالة شارف خوجة ياسمينة بأن الجناح المخصص للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالصالون، يشهد إقبالا كبيرا من طرف الشباب خرجي الجامعات من أجل الاستعلام عن الاستفادة من طرق تمويل المشاريع.

وذكرت شارف بدور هذا الجهاز الذي أسس سنة 2004، المتمثل في مرافقة ومساعدة البطالين في إنشاء مؤسساتهم المصغرة من أجل خلق مناصب عمل والتخفيف من البطالة وهو الهدف الأساسي –تضيف شارف- الذي يسعى إليه صندوق التأمين عن البطالة من هذه التمويلات الموجهة للشباب.

و يعتبر صالون التكوين ومهن المستقبل فرصة للتبادل والشراكة بين مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية من جهة وبين المدارس والجامعات ومن أجل الترويج كذلك لمختلف الخدمات المعروضة للمؤسسات والشباب الباحث عن التكوين والعمل.