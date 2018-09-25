يوسفي: إنخفاض أسعار السيارات المركبة في باتنة إلى 20 بالمائة في نهاية 2019

أفاد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن أسعار السيارات المركبة في مصنع باتنة قد تنخفض من 20 إلى30 بالمائة، في نهاية 2019.مشيرا خلال زيارته إلى ولاية باتنة أن الأسعار قد تنخفض مع نهاية السنة.نافيا تحويل مصنع “بيجو” خارج ولاية وهران، وإنما تم تحويله إلى منطقة أخرى في نفس الولاية.

وأضاف الوزير أنه لا يمكن أن يكون سعر السيارة المركبة محليا أغلى من المستوردة.