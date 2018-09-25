كندا تقدم "عرضا أخيرا" للسعودية

قالت وزيرة الخارجية الكندية،كريستيا فريلاند، إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي، عادل الجبير، الأسبوع الحالي، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها خلال فعالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية كشفت في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي، عن وجود مبادرة جديدة من الحكومة الكندية، مؤكدة أنها قدمت عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية، لإنهاء الأزمة الدبلوماسية.

وقالت:"كندا تمد غصن زيتون إلى السعودية لتفادي الأزمة الدبلوماسية طويلة الأمد التي ألقت بتداعياتها على الشركات الكندية والطلاب السعوديين في الجامعات الكندية، وحذرت من أنه في حالة فشل هذا اللقاء فستمتد الأزمة إلى مدى طويل".

ويذكر أن هذه الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين السعودية وكندا قد اندلعت بعد تغريدة للسفارة الكندية الشهر الماضي طلبت فيها "الإفراج الفوري" عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الموقوفين في المملكة.