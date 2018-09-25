تيزي وزو: انقطاع التزويد بالماء الشروب

سينقطع التزويد بمياه الشرب يومي الأربعاء و الخميس في تسع بلديات بالجهة الشمالية بتيزي وزو و إحدى القرى بعاصمة الولاية بسبب إنجاز أشغال الربط، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للوحدة المحلية للجزائرية للمياه.

و أوضح ذات المصدر، أن هذا الانقطاع سيشمل بلديات بوجيمة و آيت عيسى ميمون وواقنون وتيغزيرت وافتسان و أغريب و أزفون و أكرو ويعكوران و قرية تالة عثمان ببلدية تيزي وزو.

و أشار إلى أنه سيتم إطلاق أشغال الربط غدا الأربعاء و بعد غد الخميس بنظام التحويلات لسد تاقصبت- الجهة الشمالية مما سيتسبب في هذا الانقطاع مضيفا أن استئناف التزويد بالمياه سيتم تدريجيا فور انتهاء الأشغال.