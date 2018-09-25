مواطن يقتحم قسم الإستعجالات بمستشفى زميرلي بسيارته

اقتحم شخصا، قسم الإستعجالات بمستشفى زميرلي، بسيارته حسب ما تم تداوله اليوم الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”.وحسب الصورة التي تم تداوله على نطاق واسع على منصات الفضاء الأزرق، يظهر الشخص وهو يقتحم قسم الإستعجلات لمستشفى “زميرلي” على متن سيارته من نوع “سبارك”.

ولاقت صورة مقتحم مستشفى زميرلي، بسيارته، غضب وسخط الفايسبوكيين، الذي لم يعجبهم تصرف هذا المواطن، معتبرين المستشفى مكانا خاصا بالمرضى يجب احترامه.