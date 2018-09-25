حجز أزيد من 26 ألف أورو بمطار العاصمة

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، في عمليتين متفرقتين من إحباط محاولة تهريب 26700 أورو، كانت بحوزة شخصين أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني نحو الخارج.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف الشخص الأول على مستوى المطار أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو تركيا وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 8700 أورو وهو المبلغ الذي يفوق القيمة المسموح أخذها مع أي مسافر ومن دون التصريح بها حيث تمت مصادرة المحجوزات وتحويله إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكنت عناصر شرطة الحدود بذات المطار في العملية الثانية من حجز مبلغ مالي قدر بـ 18000 أورو غير مصرح بها كانت بحوزة شخص آخر.