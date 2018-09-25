والي باتنة : الفيديو يعود إلى رمضان..ومن نشروه هدفهم زرع البلبلة

اعتبر والي ولاية باتنة عبد الخالق صيودة ان الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي قال فيه " دعونا من أبو هريرة" الغرض منه الإثارة وزرع البلبلة لتضليل الرأي العام المحلي من قبل أشخاص ذوي مصالح مشبوهة تمّ التصدي لهم بقوة القانون.مؤكدا ان الحادثة وقعت خلال تدشين أحد المساجد خلال شهر رمضان الفضيل المنصرم.

ونشرت الصفحة الرسمية ولاية باتنة على الفيسبوك، ردا قالت فيه أن الفيديو جاء لتكسير النجاحات المحققة في الميدان لاسيما في مجال نظافة البيئة والمحيط".

وأضاف ذات المصدر "إن والي ولاية باتنة بمناسبة حديثه إلى الإمام والذي تمّ بتره عن سياقه الموضوعي لم تكن له لا النية ولا القصد في التعرّض للصحابي الجليل خاصة وأنّ السيد الوالي يقف بالمرصاد لكل الممارسات غير القانونية لاسيما تلك التي تمس بالقيم الأخلاقية والدينية للمجتمع.