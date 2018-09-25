قدوم إضطراب جوي وتراجع في درجات الحرارة غدا

ستشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية قدوم إضطراب جوي متوسط النشاط مرفوق بأمطار معتبرة وتراجع في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الإضطراب سيكون يوم غد الأربعاء.

مشيرة إلى أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة على الولايات الشمالية خاصة المناطق الشرقية والساحلية الشرقية.

التي ستشهد أمطارا معتبرة خاصة على الأوراس مع تراجع في درجات الحرارة القصوى و الدنيا، وهي بداية خريف ممطر.

لتتحسن الأجواء بداية من الخميس القادم بمعظم المناطق الشمالية.

أما في الولايات الجنوبية فالأجواء غائمة مع بعض الامطار بشمال الصحراء والواحات، الهقار والطاسيلي خلال الأيام القليلة القادمة.