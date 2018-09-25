عتيقة ترد على إشاعات وفاتها الفايسبوكية

تسائلت الفنانة الجزائرية “عتيقة”، عن السبب وراء الإشاعات التي أطلقت حول وفاتها اليوم الثلاثاء.وقالت عتيقة طوبال في اتصال هاتفي مع قناة “النهار” اليوم، أنها لم تفهم سبب اطلاق مثل هذه الإشاعات، واكدت أن علاقتها جيدة مع كل الناس ولم تأذي أحدا يوما.

وأضافت ان هاتفها لم يتوقف اليوم عن الرنين، بسبب اتصال محبيها واصدقائها وعائلتها بها، من اجل التأكد من إشاعة وفاتها.

وتابعت عتيقة، مؤكدة أن هناك شخص واحد وراء هذا الإشاعة، وتعرف جيدا من هو، واكدت انها تفكر مليا في التبليغ ورفع دعوى قضائية في هذا الخصوص.

وشكرت الفنانة عتيقة، قناة “النهار” على اتصالها بها من أجل توضيح الأمور لكل محبيها، وطالبت كل مطلقي الاشاعات عنها التوقف عن مثل هذه الأمور.