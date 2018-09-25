"لقد تم التسرع في اعلان نهاية أوبك"

أكد مدير الدراسات بمعهد العلاقات الدولية و الإستراتيجية فرانسيس بيرين، اليوم الثلاثاء أنه تم التسرع الإعلان عن نهاية منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) "بشكل متسرع" مؤكدا أن المنظمة تمكنت منذ اجتماع الجزائر سنة 2016 من استرجاع وحدتها.

واعتبر الخبير أن "العديد من الملاحظين تسرعوا في الإعلان عن نهاية الأوبك" مذكرا بأن المنظمة الموجودة منذ 1960 تمكنت في ظرف 58 سنة من تجاوز أزمات كثيرة".

و أوضح أن فترة 2014-2016 كانت من دون شك "صعبة للغاية" إلا أن المنظمة تمكنت منذ اجتماع الجزائر في سبتمبر 2016 من استرجاع وحدتها الداخلية و اتخاذ قرارات فيما يخص خفض الإنتاج و الدخول في شراكة مع عشر دول خارج الأوبك".

و أضاف أن "النتائج كانت مذهلة عقب المصادقة على هذه الإستراتيجية في نهاية 2016" مسجلا أن المنظمة تواجه بعض "التحديات الهامة".

و أوضح في هذا السياق "تواجه الأوبك بعض التحديات الهامة بسبب الولايات المتحدة و المتمثلة أساسا في ضغوط قوية تمارسها إدارة ترامب و كذا إعادة فرض عقوبات على إيران مثيرة غضب طهران و متسببة في تدهور العلاقات بين المملكة

العربية السعودية و إيران إضافة إلى الإنتاج النفطي الأمريكي الكبير" مؤكدا أن المنظمة "لا زالت تعتبر حقا طرفا هاما".

وأكد نفس المسؤول انه "يجب بذل المزيد من الجهود" و "التحلي بالوحدة" حتى تفرض المنظمة نفسها على المديين المتوسط و البعيد، مشيرا إلى أنه "لا شيء محسوم نهائيا في هذا المجال".