البوليساريو ترد على إشاعات مغربية : إبراهيم غالي لم يتنقل إلى الجزائر للعلاج

نفت جبهة البوليساريو تدهور صحة الرئيس الصحراوي، وأمينها العام إبراهيم غالي، وكذبت كل الأخبار التي تحدثت عن نقله للعلاج في مستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر.

وقالت النانة لبات الرشيد، الكاتبة المقيمة بمخيمات اللاجئين الصحراوين بتندوف، في تصريح لـ” TSA عربي”، إن “الحديث عن نقل إبراهيم غالي للعلاج في الجزائر مجرد إشاعة روجت لها الصحافة الإسبانية والمغربية بهدف إثارة البلبلة وسط الشعب الصحراوي”.

وأوضحت المتحدثة أن “الأمين العام لجبهة البوليساريو يزاول نشاطاته بصفة عادية في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وصحته بخير”.

وشدّدت النانة لبات الرشيد، على أن “هذه الإشاعات التي تطلقها دوائر مغربية ليست الأولى كما أنها لن تكون الأخيرة، حيث سبق للصحافة المغربية وأن زعمت أن إبراهيم غالي مصاب بمرض السرطان وأحيانا تنقل أنه يعاني من أزمة قلبية”.

ونقلت الصحافة المغربية في الساعات الأخيرة، أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يعاني من مشاكل صحية تم نقله على إثرها للعلاج في الجزائر (المستشفى العسكري) بعين النعجة.