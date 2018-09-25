مركز "امتياز" للتكوين في مهن الطاقات المتجددة قريبا في غرداية

كشف مدير التكوين والتعليم المهنيين بولاية غرداية عبد الرحمان جعافري، عن فتح مركز "امتياز" متخصص في التكوين بمهن ذات صلة بالطاقات المتجددة وذلك قبل نهاية السنة الجارية بالقطب الحضري الجديد "واد نشو" (10 كلم شمال الولاية)

ويتوخى من هذه المنشأة التكوينية (350 مقعدا بيداغوجيا) وتتوفر على داخلية (120 سريرا) والأولى من نوعها بجنوب الوطن أن تكون فضاء "نموذجيا" للتكوين التأهيلي للشباب في مهن صيانة مختلف التجهيزات المرتبطة بالطاقات المتجددة.

ويكمن اختيار الفضاء العمراني الجديد "واد نشو" لاحتضان مركز "امتياز" للتكوين في مهن الطاقات المتجددة في توفر عدة عوامل ولعل من أبرزها تواجد محطة شمسية مصغرة نموذجية (كهرباء وطاقة شمسية بقوة 1ر1 ميغاوات) والتي وضعت حيز الخدمة في 2012.

ويقترح هذا المركز مسارا تكوينيا للتأهيل عالي المستوى للمتربصين بدعم من خبراء وطنيين وأجانب ، واعتماد أدوات بيداغوجية ناجعة ي بما يسمح بضمان اندماج اجتماعي مهني للشباب وأيضا الاستجابة للطلب المضطرد بخصوص اليد العاملة المؤهلة بقطاع الطاقات المتجددة.

وتحصي ولاية غرداية ـ حسب البطاقة التقنية للدخول التكويني (دورة سبتمبر) ـ معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني و20 مركز تكوين مهني وملحقة وخمس مدارس تكوينية خاصة معتمدة بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 5000 مقعد.

وتوجد ست منشآت تكوينية قيد الإنجاز من ضمنها معهد وطني متخصص في التكوين المهني (300 مقعد) بالمقاطعة الإدارية المنيعة (270 كلم جنوب غرداية) ومعهد للتكوين (1000 مقعد) بواد نشوي ومركز للتكوين بمتليلي الجديدة وداخلية (60 سريرا) بحاسي لفحل وأخرى (120 سريرا) بالڤرارة (116 كلم شمال شرق عاصمة الولاية).